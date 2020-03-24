По меньшей мере 60 священников, большинству из которых было более 70 лет, умерли в Италии во время пандемии коронавируса, поскольку папа призвал их "иметь мужество", чтобы посещать больных.
Об этом сегодня пишет The Catholic Herald.
Еще в начале марта во время мессы 83-летний Папа Римский Франциск призвал итальянских священников "иметь мужество выходить к больным" в условиях быстро растущей пандемии.
"Мы молимся Богу и за наших священников, чтобы они имели мужество выходить к больным, принося силу Слова Божия и Евхаристии", — сказал он.
По словам Папы, миссия священников — сопровождение медицинских работников и волонтеров в той работе, которую они выполняют по спасению человеческих жизней.
По данным газеты "Аввенир", в Италии, выполняя свои "духовные обязанности", от заражения коронавирусом умер 51 епархиальный священник, еще девять случаев смерти были зарегистрированы в религиозных общинах по всей Италии.
"Самым молодым умершим был 53-летний Паоло Камминати-приходской священник Лурдской Богоматери в Пьяченце", — пишет издание.
"Это очень трудное испытание. Мы в смятении. Мы очень страдаем. Но тьма, с которой нам довелось столкнуться, озаряется надеждой, что Бог никогда не оставит нас, что он сам прошел через все страдания, чтобы преодолеть ее. С этим мы дальше будем идти к страждущим со всей силой пастырского рвения", — сказал Энрико Салми, епископ Пармский.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.