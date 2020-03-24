60 священников в Италии умерли от коронавируса

По меньшей мере 60 священников, большинству из которых было более 70 лет, умерли в Италии во время пандемии коронавируса, поскольку папа призвал их "иметь мужество", чтобы посещать больных.

Об этом сегодня пишет The Catholic Herald.

Еще в начале марта во время мессы 83-летний Папа Римский Франциск призвал итальянских священников "иметь мужество выходить к больным" в условиях быстро растущей пандемии.

"Мы молимся Богу и за наших священников, чтобы они имели мужество выходить к больным, принося силу Слова Божия и Евхаристии", — сказал он.

По словам Папы, миссия священников — сопровождение медицинских работников и волонтеров в той работе, которую они выполняют по спасению человеческих жизней.

По данным газеты "Аввенир", в Италии, выполняя свои "духовные обязанности", от заражения коронавирусом умер 51 епархиальный священник, еще девять случаев смерти были зарегистрированы в религиозных общинах по всей Италии.

"Самым молодым умершим был 53-летний Паоло Камминати-приходской священник Лурдской Богоматери в Пьяченце", — пишет издание.

Священники Италии и впредь будут идти к больным со словами утешения