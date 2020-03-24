В провинции Хубэй снимут карантин с 25 марта

Китайские власти отменили карантин в провинции Хубэй и разрешили перемещения граждан. Об этом сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения региона. В Ухане карантин будет снят 8 апреля.

В документе, опубликованном ведомством, утверждается, что решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.