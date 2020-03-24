Китайские власти отменили карантин в провинции Хубэй и разрешили перемещения граждан. Об этом сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения региона. В Ухане карантин будет снят 8 апреля.
В документе, опубликованном ведомством, утверждается, что решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.
"С 00:00 часов 8 апреля (19:00 мск 7 апреля) в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам, и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города", — сообщили власти провинции Хубэй.
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