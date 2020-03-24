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"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

У Литвы нет стратегических запасов продовольствия. Но это не повод спекулировать на продуктах.

С таким заявлением выступили сразу два министра страны: экс-министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс и нынешний премьер Саулюс Сквернялис, которые сошлись в заочной дискуссии на тему "чем людей кормить будем".

Сквернялис: у нас все хорошо

Поводом для разногласий стало выступление премьер-министра Литвы, во время которого он сказал, что карантин стране не страшен, поскольку

"запасов продуктов у нас достаточно, поводов для паники нет. Если вдруг где-то кто-то будет взвинчивать цены, правительство вмешается. Нарушение ценовой политики будет жестко преследоваться. Но, убежден, таких мер не потребуется".

 Старкявичюс: наш премьер словно с Луны свалился

Экс-министр сельского хозяйства страны уличил главу кабмина в "некомпетенции и незнании положения дел в государственном продовольственном резерве".

"Он пуст. Там давно уже нет ни зерна, ни муки, ни мяса и мясных продуктов, ни овощей — ничего. В 2010 году на случай ЧС для складов госрезерва было куплено

  • 200 тысяч банок свиных консервов,
  • 3,5 тыс. тонн пшеничной муки,
  • 1,6 тыс. тонн риса,
  • 1,3 тыс. тонн манки, 700 тонн сахара.

Это был последний раз, когда стратегический резерв в Литве пополнялся. Сегодня, по данным Минсельхоза, на складах только зерно и сахар. Остальные запасы съедены".

Как так получилось?

Оказывается, все просто. Правительством дважды — в 2012году, когда у власти были социал-демократы, и в 2016-ом, при нынешнем кабинете аграриев — принимались поправки к закону о госрезерве, которые позволили "накапливать запасы на основе предварительных договоров".

Проще говоря, компании — поставщики получили "деньги вперед", а продукты должны поставить "в случае необходимости".

"Сегодня никому не известно, кто является поставщиками и каковы перспективные объемы поставок при остановленных производствах в странах Европейского союза, увольнениях рабочих и закрытых границах", — говорит Казис Старкявичюс.

По его словам, "бедственное положение сегодняшней Литвы" — результат безответственной экспортной политики, начиная с 2013 года:

  • 40% всего, что производится в стране, уходит на экспорт, остальное съедается.

Экс-глава Минсельхоза открыто упрекнул правительство в том, что оно "увлеклось шпиономанией" вместо того, чтобы решать насущные задачи страны.

Что можно сделать?

И выход, по мнению бывшего хозяйственника, один:

  • немедленно направить помощь фермерам и земледельцам, запустить предприятия мясомолочной промышленности — перестать надеяться на импорт.

Старкявичюс напоминает:

"Пора сажать и сеять, а фермеры не в состоянии купить посевной материал, удобрения, технику и запчасти — в Литве на время карантина, который продлится минимум до 12 апреля, разрешена работа только продовольственных магазинов, в отличие от Польши, Латвии и Эстонии".

Темы литва карантин коронавирус пустые склады казис старкявичюс премьер саулюс сквернялис стратегические запасы продовольствия
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