"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды

У Литвы нет стратегических запасов продовольствия. Но это не повод спекулировать на продуктах.

С таким заявлением выступили сразу два министра страны: экс-министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс и нынешний премьер Саулюс Сквернялис, которые сошлись в заочной дискуссии на тему "чем людей кормить будем".

Сквернялис: у нас все хорошо

Поводом для разногласий стало выступление премьер-министра Литвы, во время которого он сказал, что карантин стране не страшен, поскольку

"запасов продуктов у нас достаточно, поводов для паники нет. Если вдруг где-то кто-то будет взвинчивать цены, правительство вмешается. Нарушение ценовой политики будет жестко преследоваться. Но, убежден, таких мер не потребуется".

Старкявичюс: наш премьер словно с Луны свалился

Экс-министр сельского хозяйства страны уличил главу кабмина в "некомпетенции и незнании положения дел в государственном продовольственном резерве".

"Он пуст. Там давно уже нет ни зерна, ни муки, ни мяса и мясных продуктов, ни овощей — ничего. В 2010 году на случай ЧС для складов госрезерва было куплено

200 тысяч банок свиных консервов,

3,5 тыс. тонн пшеничной муки,

1,6 тыс. тонн риса,

1,3 тыс. тонн манки, 700 тонн сахара.

Это был последний раз, когда стратегический резерв в Литве пополнялся. Сегодня, по данным Минсельхоза, на складах только зерно и сахар. Остальные запасы съедены".

Как так получилось?

Оказывается, все просто. Правительством дважды — в 2012году, когда у власти были социал-демократы, и в 2016-ом, при нынешнем кабинете аграриев — принимались поправки к закону о госрезерве, которые позволили "накапливать запасы на основе предварительных договоров".

Проще говоря, компании — поставщики получили "деньги вперед", а продукты должны поставить "в случае необходимости".

"Сегодня никому не известно, кто является поставщиками и каковы перспективные объемы поставок при остановленных производствах в странах Европейского союза, увольнениях рабочих и закрытых границах", — говорит Казис Старкявичюс.

По его словам, "бедственное положение сегодняшней Литвы" — результат безответственной экспортной политики, начиная с 2013 года:

40% всего, что производится в стране, уходит на экспорт, остальное съедается.

Экс-глава Минсельхоза открыто упрекнул правительство в том, что оно "увлеклось шпиономанией" вместо того, чтобы решать насущные задачи страны.

Что можно сделать?

И выход, по мнению бывшего хозяйственника, один:

немедленно направить помощь фермерам и земледельцам, запустить предприятия мясомолочной промышленности — перестать надеяться на импорт.

Старкявичюс напоминает: