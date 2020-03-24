У Литвы нет стратегических запасов продовольствия. Но это не повод спекулировать на продуктах.
С таким заявлением выступили сразу два министра страны: экс-министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс и нынешний премьер Саулюс Сквернялис, которые сошлись в заочной дискуссии на тему "чем людей кормить будем".
Поводом для разногласий стало выступление премьер-министра Литвы, во время которого он сказал, что карантин стране не страшен, поскольку
"запасов продуктов у нас достаточно, поводов для паники нет. Если вдруг где-то кто-то будет взвинчивать цены, правительство вмешается. Нарушение ценовой политики будет жестко преследоваться. Но, убежден, таких мер не потребуется".
Экс-министр сельского хозяйства страны уличил главу кабмина в "некомпетенции и незнании положения дел в государственном продовольственном резерве".
"Он пуст. Там давно уже нет ни зерна, ни муки, ни мяса и мясных продуктов, ни овощей — ничего. В 2010 году на случай ЧС для складов госрезерва было куплено
Это был последний раз, когда стратегический резерв в Литве пополнялся. Сегодня, по данным Минсельхоза, на складах только зерно и сахар. Остальные запасы съедены".
Оказывается, все просто. Правительством дважды — в 2012году, когда у власти были социал-демократы, и в 2016-ом, при нынешнем кабинете аграриев — принимались поправки к закону о госрезерве, которые позволили "накапливать запасы на основе предварительных договоров".
Проще говоря, компании — поставщики получили "деньги вперед", а продукты должны поставить "в случае необходимости".
"Сегодня никому не известно, кто является поставщиками и каковы перспективные объемы поставок при остановленных производствах в странах Европейского союза, увольнениях рабочих и закрытых границах", — говорит Казис Старкявичюс.
По его словам, "бедственное положение сегодняшней Литвы" — результат безответственной экспортной политики, начиная с 2013 года:
Экс-глава Минсельхоза открыто упрекнул правительство в том, что оно "увлеклось шпиономанией" вместо того, чтобы решать насущные задачи страны.
И выход, по мнению бывшего хозяйственника, один:
Старкявичюс напоминает:
"Пора сажать и сеять, а фермеры не в состоянии купить посевной материал, удобрения, технику и запчасти — в Литве на время карантина, который продлится минимум до 12 апреля, разрешена работа только продовольственных магазинов, в отличие от Польши, Латвии и Эстонии".
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.