Расисты в США хотят сделать коронавирус биологическим оружием

Сторонники идеи превосходства "белой расы" (их еще называют "белые супрематтисты") в США обсуждают идею использования коронавируса в качестве биологического оружия.

Под таким заголовком вышел сегодня материал в американском издании Huffpost.

По данным издания, ФБР следила за перепиской "белых супрематистов" в Telegram.

"Из расшифрованных сообщений федеральные агенты узнали о планах нацистов использовать коронавирус в качестве биологического оружия: слюна больных COVID-2019 будет помещаться в бутылки с распылителями, которые потом используют в районах, где массово проживают чернокожие американцы для заражения их коронавирусом", — пишет Huffpost.

Неонацистам "мешают жить" не только "небелые", но и сотрудники ФБР

Еще одна "цель" неонацистов, как выяснили в ФБР, непосредственно сотрудники правоохранительных органов, особенно тех отделов, которые занимаются преступлениями "по расовой принадлежности".

Согласно информации, поступившей журналистам, экстремисты обсуждали ряд методов атак:

оставление слюны "с коронавирусом" на дверных ручках в местных офисах ФБР, плевки на кнопки лифта и т. д.

Коронавирус - идеальное "оружие" нацистов

"Жестокие экстремисты продолжают делать биотерроризм популярной темой своего общения… Белые расово мотивированные насильственные экстремисты определили свою "миссию" в условиях пандемии: распространять коронавирус среди "небелых", если кто-то из них самих заразится".

ФБР и другие федеральные службы внутренней безопасности США, отмечает автор материала, определили экстремизм белого супрематизма как главную внутреннюю террористическую угрозу в Соединенных Штатах, далеко опережающую по своей опасности действия международных исламских террористов.