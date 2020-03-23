Аслан Бжания получил поздравления от Владимира Путина. Российский лидер поздравил коллегу с победой на президентских выборах в Абхазии.
Новоявленный лидер получил от Путина телеграмму.
"Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников", — говорится в тексте поздравления.
Владимир Путин напомнил, что Россия всегда готова сотрудничать с Абхазией.
Напомним, что выборы прошли в стране накануне. 56,5% голосов набрал Аслан Бжания, став новым президентом страны.
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