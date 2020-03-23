Путин: Россия готова к сотрудничеству с Абхазией

Аслан Бжания получил поздравления от Владимира Путина. Российский лидер поздравил коллегу с победой на президентских выборах в Абхазии.

Новоявленный лидер получил от Путина телеграмму.

"Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников", — говорится в тексте поздравления.

Владимир Путин напомнил, что Россия всегда готова сотрудничать с Абхазией.

Напомним, что выборы прошли в стране накануне. 56,5% голосов набрал Аслан Бжания, став новым президентом страны.