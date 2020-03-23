Карантинные меры ужесточили в Киеве

Один покупатель на десять квадратных метров. В аптеках и магазинах Киева будут считать метраж и покупателей.

В украинской столице ужесточили карантинные меры.

"В магазинах и аптеках мы вводим дополнительные правила, ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений", — сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он успокоил сограждан, пообещав, что поставки продуктов питания и предметов первой необходимости будут осуществляться в штатном режиме. Это касается и учреждений социальной сферы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению главы Минздрава Украины, коронавирус не распространился бы в стране, если бы сразу был введен режим чрезвычайного положения.