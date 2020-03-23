На кабмин Гончарука завели уголовное дело

Должностные лица, входящие в кабинет министров под руководством Алексея Гончарука, проверят на факт коррупции. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Проверку проводит специальная антикоррупционная прокуратура.

"САП возбудила уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу COVID-19", — сообщает ведомство на своей странице в социальной сети.

Внимание комиссии бывший кабинет министров привлек тем, что в феврале не запретил вывоз медицинских масок и других предметов, востребованных для борьбы с коронавирусом, за пределы Украины.

Напомним, что Алексей Гончарук ушел с поста премьер-министра Украины 4 марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине пресекли попытку контрабанды медицинских халатов в Европу.