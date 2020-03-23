Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл количество жителей города, заболевших коронавирусом нового типа, по состоянию на 23 марта.
По словам градоначальника, в украинской столице зафиксировано 24 случая заражения COVID-19.
"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки Киев получил ещё 14 лабораторно подтверждённых случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных коронавирусом", — сообщил Кличко.
22 из 24 случаев заражения привозные.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.