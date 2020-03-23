На Украине ищут спонсоров для оказания помощи украинцам за рубежом

Министерство иностранных дел Украины находится в поиске спонсоров, которые могли бы помочь украинским гражданам, не имеющим возможности вернуться на родину в связи с отменой авиасообщений.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.