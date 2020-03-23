Министерство иностранных дел Украины находится в поиске спонсоров, которые могли бы помочь украинским гражданам, не имеющим возможности вернуться на родину в связи с отменой авиасообщений.
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.
"Когда мы исчерпаем все возможности, когда хабы и другие страны тотально заблокируют все перевозки, и мы выйдем на тотальный карантин, у нас есть запасной вариант. Будем пытаться искать пути материально помочь нашим гражданам, которые по тем или иным причинам останутся за границей", — пояснил замминистра.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.