Почти полтысячи человек скончались в Испании за сутки

4517 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Испании за сутки. За этот же период в стране скончались 462 человека.

Данные приводит минздрав Испании. Согласно статистике, всего в стране от коронавируса умерло 2182 человека. Число заболевших достигло 33 089 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России планируют запустить серийное производство тестов на коронавирус. Ожидается, что в сутки будет выпускаться до 50 тысяч штук.