Жители Гуанчжоу отказались от гуманитарной помощи Свердловской области

Власти Свердловской области планировали отправить в Гуанчжоу гуманитарную помощь в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако китайская сторона отказалась её принимать, объяснив своё решение тем, что в России также сложилась достаточно сложная ситуация с рпспространением COVID-19.

Об этом сообщил руководитель Свердловского отделения Красного Креста Дмитрий Вершинин. По его словам, собранные бинты, вата, медицинские маски и лекарства будут переданы жителям региона, заразившимся коронавирусом.