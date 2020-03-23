Введение чрезвычайного положения поможет бороться с коронавирусом на Украине. Режим необходимо было ввести с самого начала пандемии.
Такого мнения придерживается глава украинского Минздрава.
"Я говорил об этом ещё с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", — заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.
Чрезвычайная ситуация на Украине объявлена частично: в тех регионах, где есть случаи заражения коронавирусом. Всего в стране инфицировано 73 человека.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из-за пандемии коронавируса на Украине может начаться голод.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.