Глава Минздрава Украины: в стране нужно вводить режим ЧП

Введение чрезвычайного положения поможет бороться с коронавирусом на Украине. Режим необходимо было ввести с самого начала пандемии.

Такого мнения придерживается глава украинского Минздрава.

"Я говорил об этом ещё с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", — заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Чрезвычайная ситуация на Украине объявлена частично: в тех регионах, где есть случаи заражения коронавирусом. Всего в стране инфицировано 73 человека.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из-за пандемии коронавируса на Украине может начаться голод.