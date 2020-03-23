Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти Франции не обращались к России за помощью из-за распространения коронавирусной инфекции.
Представитель Кремля подчеркнул, что дипломатические контакты с французскими политиками осуществляются в оперативном формате.
"Мне неизвестно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей", — отметил Песков.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.