Франция не обращалась к России за помощью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти Франции не обращались к России за помощью из-за распространения коронавирусной инфекции.

Представитель Кремля подчеркнул, что дипломатические контакты с французскими политиками осуществляются в оперативном формате.