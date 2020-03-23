Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Абхазия выразила готовность к переговорам с Грузией
Доступен единый список сервисов, необходимых для жизни "на удаленке"
Президент "Урала" Иванов призвал обнулить чемпионат России
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
Сергей Лавров награжден медалью Столыпина II степени
В Ленобласти от удушья скончалась девушка, находившаяся на карантине
Тренер "Локомотива" Сёмин будет выполнять указ Собянина о самоизоляции
Источник Правда.Ру

Абхазия выразила готовность к переговорам с Грузией

Мир » Бывший СССР » Грузия

Лидер президентской гонки в Абхазии Аслан Бжания сообщил, что страна нуждается в двусторонней переговорной площадке с Грузией, помимо женевского формата.

"Грузины и грузинское государство — это наши соседи. Мы хотим того или не хотим, но имеем большое количество контактов на уровне граждан и Грузии, и Абхазии. Это люди, которые живут, пересекают границу, бывают там", — утверждает Бжания.

"Это могла бы быть не такая отдаленная от территории площадка, как женевская. Здесь, на границе или где-то — для решения таких вот вопросов. Они возникают каждый день", — добавил политик.

диалог грузия абхазия переговоры аслан бжания
Последние материалы
Транспортное сообщение остановят в Казахстане
Marca рассказала о страданиях Смолова из-за карантина в Испании
Соцопрос россиян: цены и тревожность растут на глазах
Абхазия выразила готовность к переговорам с Грузией
Доступен единый список сервисов, необходимых для жизни "на удаленке"
Президент "Урала" Иванов призвал обнулить чемпионат России
Кернес проверяет Зеленского на дееспособность
Смерть в полете вам не грозит?
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
Сергей Лавров награжден медалью Столыпина II степени
Популярное
Мир. Новости мира
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19

Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.

Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Любовь Степушова Кернес проверяет Зеленского на дееспособность Любовь Степушова Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов
Комментарии
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Нефтяные цены упали до 25 долларов
Проклятые миллиарды: где искать "заначки" Эскобара
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы требуют отправить за ними в Доминикану борт Зеленского
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Главные СМИ России - против президента?
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
В Хабаровске подъезд жилого дома поместили на карантин из-за COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ