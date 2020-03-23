Лидер президентской гонки в Абхазии Аслан Бжания сообщил, что страна нуждается в двусторонней переговорной площадке с Грузией, помимо женевского формата.

"Грузины и грузинское государство — это наши соседи. Мы хотим того или не хотим, но имеем большое количество контактов на уровне граждан и Грузии, и Абхазии. Это люди, которые живут, пересекают границу, бывают там", — утверждает Бжания.

"Это могла бы быть не такая отдаленная от территории площадка, как женевская. Здесь, на границе или где-то — для решения таких вот вопросов. Они возникают каждый день", — добавил политик.