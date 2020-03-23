В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег

В немецком городе Кобленц ещё в 2013 году было открыто уголовное дело по факту отмывания денег. Одним из подозреваемых в совершении преступления считается зять нынешнего премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов.

Следствие ведется по сей день. Правоохранители предполагают, что фирмы Удодова перечисляли крупные денежные суммы от налоговой аферы в России в немецкую компанию VG Cargo.

Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.