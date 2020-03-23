Власти некоторых американских штатов приняли решение выпустить из тюрьмы заключенных, которые не совершили тяжких преступлений, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа в исправительных учреждениях.
Американские СМИ уже сообщили, что тюрьмы начали покидать люди преклонного возраста, попадающие в группу риска. Власти штатов, где наблюдается самая сложная эпидемиологическая обстановка (Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и Огайо) запретили допуск посетителей в исправительные учреждения.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.