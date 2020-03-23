В Казахстане ограничат пассажирские перевозки

В Казахстане ограничат движение авиа-, железнодорожного и автомобильного пассажирского транспорта в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны", — заявил глава государства.

В Казахстане действует режим чрезвычайной ситуации с 16 марта. Медиками было подтверждено 62 случая заболевания COVID-19.