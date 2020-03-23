Правительство России исключило жителей ДНР и ЛНР из перечня иностранных граждан, которым запрещен въезд в страну.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения об ограничении въезда в РФ не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — сказано в распоряжении правительства.