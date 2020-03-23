Предварительные итоги выборов озвучили в Абхазии

Аслан Бжания стал президентом Абхазии. Таковы предварительные итоги выборов.

Данные озвучили в ЦИК страны. Согласно данным, Бжания набрал 56,5% голосов. 35,42% избирателей отдали свои голоса за вице-премьера и министра экономики Адгура Ардзинбу, а 2,22% голосов достались бывшему главе МВД Леониду Дзапшбе.

Напомним, что президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку 12 января. Причинами стал политический кризис в стране и решение ЦИК о проведении повторных выборов.