Коронавирусную инфекцию обнаружили уже у третьего депутата Верховной рады Украины. Об этом сообщил нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
По его словам, 22 марта диагноз COVID-19 поставили народному избраннику от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александру Лукашеву.
Ранее коронавирус выявляли у депутата Сергея Шахова и его коллеги Сергея Вельможного.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.