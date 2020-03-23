Ещё один украинский депутат заболел коронавирусом

Коронавирусную инфекцию обнаружили уже у третьего депутата Верховной рады Украины. Об этом сообщил нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, 22 марта диагноз COVID-19 поставили народному избраннику от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александру Лукашеву.

Ранее коронавирус выявляли у депутата Сергея Шахова и его коллеги Сергея Вельможного.