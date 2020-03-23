Китай продал Украине тесты на коронавирус

Больше 250 тысяч тестов на коронавирус получила Украина из Китая. Также в партии есть средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, дезинфекторы и другое оборудование.

Медицинскую технику доставил военный самолет Украины из Гуанчжоу.

"Военный борт привёз на Украину два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики", — сообщается на сайте президента Украины.

Техника была закуплена на средства украинского бюджета и представителей бизнеса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия получила от Китая 25,5 млн медицинских масок. Также средства индивидуальной защиты активно производят на территории страны.