Больше 250 тысяч тестов на коронавирус получила Украина из Китая. Также в партии есть средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, дезинфекторы и другое оборудование.
Медицинскую технику доставил военный самолет Украины из Гуанчжоу.
"Военный борт привёз на Украину два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики", — сообщается на сайте президента Украины.
Техника была закуплена на средства украинского бюджета и представителей бизнеса.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия получила от Китая 25,5 млн медицинских масок. Также средства индивидуальной защиты активно производят на территории страны.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.