Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Госсекретарь США находится с необъявленным визитом в Афганистане

Мир

В понедельник, 23 марта, госсекретарь США Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Он планирует провести встречу с лидером страны Ашрафом Гани, а также с его политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Абдулла Абдулла не признал итоги выборов в республике. По информации агентства, Помпео прибыл, чтобы наладить диалог между двумя сторонами, а также договориться о проведении обмена пленными между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещено в России).

выборы ашраф гани афганистан майк помпео обмен пленными абдулла абдулла
Последние материалы
Ещё один украинский депутат заболел коронавирусом
В США бороться с коронавирусом будет Нацгвардия
Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым
Отец Нурмагомедова призвал провести бой с Фергюсоном в России
В России значительно сократилось жилищное строительство
Герман Греф вернулся на работу после самоизоляции
Украинцы требуют отправить за ними в Доминикану борт Зеленского
Последняя группа российских специалистов прибыла в Италию
Украина попросила помощи у МВФ
Китай продал Украине тесты на коронавирус
Популярное
Мир. Новости мира
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19

Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.

Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова
Комментарии
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы требуют отправить за ними в Доминикану борт Зеленского
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Главные СМИ России - против президента?
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
В Хабаровске подъезд жилого дома поместили на карантин из-за COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ