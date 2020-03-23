Госсекретарь США находится с необъявленным визитом в Афганистане

В понедельник, 23 марта, госсекретарь США Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Он планирует провести встречу с лидером страны Ашрафом Гани, а также с его политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Абдулла Абдулла не признал итоги выборов в республике. По информации агентства, Помпео прибыл, чтобы наладить диалог между двумя сторонами, а также договориться о проведении обмена пленными между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещено в России).