У осужденного за домогательства Вайнштейна диагностирован коронавирус

Опальный киномагнат и осужденный насильник Харви Вайнштейн заразился коронавирусом.

С таким заголовком сегодня вышел материал в газете Daily Mail.

По данным издания, бывший голливудский продюсер, а ныне — осужденный Вайнштейн сдал тест на коронавирус в исправительном учреждении Венде в западном Нью-Йорке. И, в связи с положительным результатом, помещен на карантин.

Как пишет Daily Mail, Венде — "временная остановка для Вайштейна":

"Он должен был провести там несколько дней, пока власти решали, в какую именно тюрьму его определить. Причина — состояние здоровья осужденного: в марте, сразу после вынесения приговора, согласно которому он на 23 года отправлялся в тюрьму, Харви Вайнштейн перенес операцию на сердце".

Пользователи Тwitter, отмечает Daily Mail, недоумевают:

Как Вайнштейну удалось так скоро получить тест? Ведь еще в конце прошлой недели сразу три организации общественного здравоохранения США заявили, что в стране "широкомасштабная нехватка" тестов.

Напомним, что оскароносный голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен судом к 23 годам заключения за изнасилования и сексуальные домогательства.