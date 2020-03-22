Сильнейшее за последние 140 лет лет землетрясение произошло в воскресенье, 22 марта, в Хорватии.
Об этом сообщает агентство Associated Press. Видеокадрами разрушений делятся в соцсетях жители города.
Эпицентр землетрясения был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км. Однако, в самом городе серьезно повреждены дома, на улицах - завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. Повреждения получил знаменитый Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.
По последним данным, серьезно пострадали 17 человек. Среди них 15-летний подросток - он, отмечает Associated Press, находится в критическом состоянии.
"Без крыши над головой в Загребе остались более 100 человек", - сообщил Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии.
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