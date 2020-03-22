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Источник Правда.Ру

Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Загребе: пострадали 17 человек

Мир

Сильнейшее за последние 140 лет лет землетрясение произошло в воскресенье, 22 марта, в Хорватии.

Загреб, Хорватия, последствия землетрясения

Об этом сообщает агентство Associated Press. Видеокадрами разрушений делятся в соцсетях жители города.

Эпицентр землетрясения был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км. Однако, в самом городе серьезно повреждены дома, на улицах - завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. Повреждения получил знаменитый Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.

По последним данным, серьезно пострадали 17 человек. Среди них 15-летний подросток - он, отмечает Associated Press, находится в критическом состоянии.

"Без крыши над головой в Загребе остались более 100 человек", - сообщил Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии.

загреб хорватия землетрясение
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