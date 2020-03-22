На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева

Украинский политик Анна Герман считает, что Харьков может выйти из-под власти Киева и раздели Украину. Она обвинила президента страны Владимира Зеленского в слабости. Герман припомнила, что главе государства лично приходилось уговаривать радикалов соблюдать режим тишины в Донбассе.

Теперь Зеленский не может взять ситуацию с распространением коронавируса под жесткий контроль. В украинских областях уже начащи ощущать слабость Киева, поэтому может произойти разделение страны.

"Карантин еще не изменил нашей жизни, он еще ее изменит, он изменит страну, он изменит мир", - утверждает политик.

Одним из самых сильных региональных лидеров Герман считает мэра Харькова Геннадия Кернеса. Именно у него, по мнению политика, хватит власти, чтобы увести Харьков из-под власти Киева.