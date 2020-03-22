Китай возвращается к привычной жизни. Недавно по всей стране возобновили работу ЗАГСы. Однако туда хлынуло большое количество пар с намерением развестись.
Сотрудники ЗАГСа в городе Дажоу удивились тому, что в первую неделю после открытия учреждения к ним поступило более 300 заявлений о разводе. До эпидемии коронавируса такого количества заявлений на расторжение брака в офис не поступало.
Администратор ЗАГСа Лю Сиюн объясняет это тем, что немногие пары выдерживают карантинный режим.
"Пары начинают проводить все время вместе и ссориться по каждому поводу", - пояснила Сиюн.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.