Карантин спровоцировал массовые разводы в Китае

Китай возвращается к привычной жизни. Недавно по всей стране возобновили работу ЗАГСы. Однако туда хлынуло большое количество пар с намерением развестись.

Сотрудники ЗАГСа в городе Дажоу удивились тому, что в первую неделю после открытия учреждения к ним поступило более 300 заявлений о разводе. До эпидемии коронавируса такого количества заявлений на расторжение брака в офис не поступало.

Администратор ЗАГСа Лю Сиюн объясняет это тем, что немногие пары выдерживают карантинный режим.