Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что власти решили отправить гуманитарную помощь в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.
"Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений", - пояснил представитель Кремля.
Также Песков добавил, что победить коронавирус можно лишь совместными усилиями.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.