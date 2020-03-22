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Источник Правда.Ру

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Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что власти решили отправить гуманитарную помощь в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

"Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений", - пояснил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что победить коронавирус можно лишь совместными усилиями.

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