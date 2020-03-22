Жители Берлина ожидают решение Меркель по комендантскому часу

В некоторых провинциях Германии уже введены строжайшие меры призванные замедлить распространение коронавируса. Например, по опустевшим улицам Мюнхена ездят только машины полиции и экстренных служб, сообщающие о необходимости оставаться дома. За нарушение комендантского часа предусмотрены штрафы.

Однако такие жесткие меры действуют не по всей стране. Жители Берлина прислушались к призывам властей и практически не выходят из дома.

В 16:00 по Москве у канцлера Германии Ангелы Мерель запланирована телефонная конференция с региональными правительствами. Власти будут обсуждать введение общефедерального карантина и комендантского часа.