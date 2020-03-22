Сотрудник Букингемского дворца заразился коронавирусом

Тест-система на коронавирус подтвердила заражение одного из сотрудников Букингемского дворца. Примечательно, что с этим сотрудником могла контактировать королева Елизавета II. Диагноз был постален 21 марта. С 22 марта всех контактировавшие с заболевшим помещены на карантин.

Принц Филлип и королева Елизавета II самоизолировались в Виндзорском замке, поскольку попадают в группу риска.