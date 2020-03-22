"Политический скандал": немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем

Немецкий телеканал ARD опубликовал в своём официальном Twitter-аккаунте поздравление с днем рождения в адрес главы российского МИД Сергея Лаврова. Таблоид Bild написал, что это "немыслимый скандал посреди кризиса с коронавирусом".



Другие немецкие журналисты поддержали позицию обозревателей Bild. Они утверждают, что телеканал ARD не имел морального права на поздравление Сергея Лаврова в условиях "гибридной военной кампании Кремля против Запада".

