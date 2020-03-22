Немецкий телеканал ARD опубликовал в своём официальном Twitter-аккаунте поздравление с днем рождения в адрес главы российского МИД Сергея Лаврова. Таблоид Bild написал, что это "немыслимый скандал посреди кризиса с коронавирусом".
Другие немецкие журналисты поддержали позицию обозревателей Bild. Они утверждают, что телеканал ARD не имел морального права на поздравление Сергея Лаврова в условиях "гибридной военной кампании Кремля против Запада".
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.