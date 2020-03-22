Аргентинцу, рассылавшему фейки о коронавирусе, грозит 6 лет тюрьмы

Полиция Аргентины задержала мужчину, который вел рассылку ложной информации о коронавирусе. Он записал паническое сообщение, в котором рассказал о якобы скрытой эпидемии COVID-19 местными властями. Мужчина сообщил, что узнал об этом от своих знакомых медиков.

Эта информация поступила на горячую линию властей. Правоохранители быстро вычеслили автора сообщения и задержали его. Задержанному грозит от 2 до 6 лет тюрьмы за рассылку недостоверной информации, которая вызвала панику.