Министр иностранных дел Хорватии Давор Божинович заявил, что ликвидация последствий двух землетрясений в стране осложнена пандемией коронавируса.
"Конечно, есть протокол, что делать во время землетрясения, но когда это совпадает с глобальной пандемией, всё намного сложнее", - пояснил дипломат.
На данный момент в библиотеке Загреба проходит экстренное совещание правительства и городских властей.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.