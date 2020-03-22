МИД Хорватии прокомментировал землетрясения в стране

Министр иностранных дел Хорватии Давор Божинович заявил, что ликвидация последствий двух землетрясений в стране осложнена пандемией коронавируса.

"Конечно, есть протокол, что делать во время землетрясения, но когда это совпадает с глобальной пандемией, всё намного сложнее", - пояснил дипломат.

На данный момент в библиотеке Загреба проходит экстренное совещание правительства и городских властей.