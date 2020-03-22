В Хорватии произошло два разрушительных землетрясения

Утром, 22 марта, недалеко от столицы Хорватии Загреба произошло два землетрясения с разницей около 30 минут. Магнитуда толчков составила 5,3 и 5 баллов. От последствия толчков скончался 15-летний подросток, которого доставили в больницу с многочисленными травмами.

В столице были повреждены множества зданий. У Загребского собора обрушился один из шпилей. Сейчас экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий подземных толчков.