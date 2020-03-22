В России подготовили авиагруппу для доставки гумпомощи в Италию

Венно-космические силы России начали готовить к вылету воздушную группировку, которая доставит гуманитарную помощь в Италию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу ВКС России завершили создание необходимой авиационной группировки для доставки сил и средств Минобороны России, выделенных для оказания помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом", - сказано в сообщении ведомства.

В московской области на военном аэродроме "Чкаловский" подготовлены 9 военно-транспортных самолетов Ил-76.