США находятся на третьем месте в мире по количеству зараженных COVID-19

Количество заболевших новым типом коронавируса в США приближается к 27 тысячам человек. Страна уже заняла третье место по числу инфицированных COVID-19 в мире. Самая опасная ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, там было зафиксировано 3000 новых случаев заражения за последние сутки.

Примечательно, что коронавирус пробрался и в американское правительство. Накануне опасным недугом заразился один из сотрудников аппрата вице-президента США. Из-за этого Майку Пенсу и его жене пришлось уйти на карантин.