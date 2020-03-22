Билл Гейтс предупреждал о пандемии коронавируса пять лет назад

Тяжелая эпидемиологическая ситуация по всему миру вынуждает людей задаться вопросом: как человечество могло позволить такое допустить. Однако жителей Земли предупреждали об опасностях вирусов. Делал это Билл Гейтс в 2015 году.

Тогда он выступал на коференции TED с докладом об угрозах человечеству, которые оно предпочитает игнорировать. Основатель Microsoft отметил эпидемию вируса Эболы, заявив, что людям повезло, поскольку эта болезнь зародилась в сельской местности и не передавалсь воздушно-капельным путем.

Тогда миллиардер утверждал, что новая пандемия может стоить землянам слишком дорого, однако правительства всех стран продолжают тратить деньги на вооружение, вместо модернизации системы здравоохранения.