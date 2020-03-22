Тяжелая эпидемиологическая ситуация по всему миру вынуждает людей задаться вопросом: как человечество могло позволить такое допустить. Однако жителей Земли предупреждали об опасностях вирусов. Делал это Билл Гейтс в 2015 году.
Тогда он выступал на коференции TED с докладом об угрозах человечеству, которые оно предпочитает игнорировать. Основатель Microsoft отметил эпидемию вируса Эболы, заявив, что людям повезло, поскольку эта болезнь зародилась в сельской местности и не передавалсь воздушно-капельным путем.
Тогда миллиардер утверждал, что новая пандемия может стоить землянам слишком дорого, однако правительства всех стран продолжают тратить деньги на вооружение, вместо модернизации системы здравоохранения.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.