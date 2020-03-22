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Источник Правда.Ру

Билл Гейтс предупреждал о пандемии коронавируса пять лет назад

Мир

Тяжелая эпидемиологическая ситуация по всему миру вынуждает людей задаться вопросом: как человечество могло позволить такое допустить. Однако жителей Земли предупреждали об опасностях вирусов. Делал это Билл Гейтс в 2015 году.

Тогда он выступал  на коференции TED с докладом об угрозах человечеству, которые оно предпочитает игнорировать. Основатель Microsoft отметил эпидемию вируса Эболы, заявив, что людям повезло, поскольку эта болезнь зародилась в сельской местности и не передавалсь воздушно-капельным путем.

Тогда миллиардер утверждал, что новая пандемия может стоить землянам слишком дорого, однако правительства всех стран продолжают тратить деньги на вооружение, вместо модернизации системы здравоохранения.

эбола оружие пандемия билл гейтс коронавирус
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