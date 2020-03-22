Президент России Владимир Путин заявил, что РФ окажет гуманитарную помощь Италии из-за пандемии коронавируса. Италию считается самой пострадавшей страной Европы от COVID-19. Об этом стало известно после телефонного разговора российского лидера с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолётов Воздушно-космических сил Российской Федерации", - сообщили в Кремле.