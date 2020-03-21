Нострадамус: мир будет спасен от коронавируса в 2024 году

Мишель Нострадамус смог в точности предсказать начало пандемии коронавируса нового типа. Исследователи обнаружили в его стихах четверостишие о COVID-19. Астролог написал, что рыба, "живущая на земле и воде", будет выброшена на берег "огромной волной", а затем "к стенам города подойдут враги".

"О какая дороговизна! Но два великих добряка принесут помощь отовсюду, по земле и по морю", - написано в четверостишие. Эксперты утверждают, что спасение человечества от коронавируса придет в 2024 году.