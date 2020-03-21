Власти Сирии приняли решение закрыть все государственные учреждения с 23 марта из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны.
"Будет остановлена работа всех предприятий государственного и частного сектора, кроме жизненно важных объектов и компаний, выпускающих продовольственную продукцию и лекарства", - сообщил журналистам премьер-министр республики Имад Хамис.
По словам Хамиса, аналогичное распоряжение дано в отношении всех коммерских структур.
"Исключение сделано в отношении медицинских центров, аптек и продуктовых магазинов", - добавил глава сирийского правительства.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.