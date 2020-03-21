В Сирии все госучреждения закрывают на карантин

Власти Сирии приняли решение закрыть все государственные учреждения с 23 марта из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны.

"Будет остановлена работа всех предприятий государственного и частного сектора, кроме жизненно важных объектов и компаний, выпускающих продовольственную продукцию и лекарства", - сообщил журналистам премьер-министр республики Имад Хамис.

По словам Хамиса, аналогичное распоряжение дано в отношении всех коммерских структур.