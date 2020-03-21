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NYT: Россия оказалась готова к глобальному кризису

Мир

Россия сможет более эффективно противостоять кризису, поскольку государство имеет опыт борьбы с экономическими санкциями. Об этот сообщили эксперты, опрошенные журналистами The New York Times.

Экономисты утверждают, что за последние шесть лет приспособилась жить в условиях экономической блокады. 

"Россия не просто входит в кризис, а обладает огромными финансовыми резервами: ее крупные компании практически свободны от долгов и самостоятельны в сельском хозяйстве. Российские власти приспособились к изоляции, он были вынужден готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике", - сказано в статье NYT.

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