NYT: Россия оказалась готова к глобальному кризису

Россия сможет более эффективно противостоять кризису, поскольку государство имеет опыт борьбы с экономическими санкциями. Об этот сообщили эксперты, опрошенные журналистами The New York Times.

Экономисты утверждают, что за последние шесть лет приспособилась жить в условиях экономической блокады.