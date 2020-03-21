Россия сможет более эффективно противостоять кризису, поскольку государство имеет опыт борьбы с экономическими санкциями. Об этот сообщили эксперты, опрошенные журналистами The New York Times.
Экономисты утверждают, что за последние шесть лет приспособилась жить в условиях экономической блокады.
"Россия не просто входит в кризис, а обладает огромными финансовыми резервами: ее крупные компании практически свободны от долгов и самостоятельны в сельском хозяйстве. Российские власти приспособились к изоляции, он были вынужден готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике", - сказано в статье NYT.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.