Власти Донецкой народной республики приняли решение о закрытии границы с Украиной из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

"С 00.00 часов 21 марта приостановлено перемещение граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой народной республики на границе с Украиной. Это необходимые меры при объявлении пандемии и в связи с угрозой проникновения и распространения коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении администрации главы республики.

"Органам безопасности Республики поручено обеспечить контроль выполнения этой ограничительной меры. Добавим, что на сегодняшний день в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19", - добавили представители Дениса Пушилина.