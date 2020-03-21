Состояние украинского депутата, заболевшего коронавирусом, ухудшилось

Депутату Верховной рады Украины Сергею Шахову, который ранее заразился коронавирусом, стало хуже. Об этом сообщил он сам, записав видеозапись на своей странице в Facebook.

"Температура утром была более-менее нормальная 37,3, сейчас приподнялась. Пью много жидкости", - рассказал депутат.

По словам Шахова, у него появились новые симптомы: приступы сухого кашля, головокружения и жидкий стул. Его жена также заразилась COVID-19.