Депутату Верховной рады Украины Сергею Шахову, который ранее заразился коронавирусом, стало хуже. Об этом сообщил он сам, записав видеозапись на своей странице в Facebook.
"Температура утром была более-менее нормальная 37,3, сейчас приподнялась. Пью много жидкости", - рассказал депутат.
По словам Шахова, у него появились новые симптомы: приступы сухого кашля, головокружения и жидкий стул. Его жена также заразилась COVID-19.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.