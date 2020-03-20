Малькевич обвинил Bloomberg во лжи о похищенных россиянах в Ливии

Журналисты американского агентства Bloomberg в своей публикации о плененных в ливийской тюрьме россиянах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане называют их не иначе как "operatives" (варианты перевода — "оперативники", "оперативные агенты"), что опроверг президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич — это определение не имеет ни какого отношения к социологам.

В своем Телеграмме Малькевич назвал расследование Bloomberg искажающим факты. При этом Bloomberg использует документацию о профессиональной деятельности российских социологов, которая ранее публиковалась фондом, в то же время искажает суть их работы, чтобы отработать абсурдную идею о "российском вмешательстве" в выборы в Ливии. По его словам, прошлым летом россиянам уже пытались инкриминировать вмешательство в ливийские выборы, которые даже не были запланированы. Глава ФЗНЦ заметил, что попытки навредить России путем вбросов и бездоказательных заявлений — уже устаревший тренд.

Малькевич не исключает, что, когда выйдет книга Максима Шугалея, основанная на результатах его работы в Ливии и рассказывающая о том, что происходило в стране с 2011 года, то вполне возможно, что ее захотят использовать для очередных сфабрикованных материалов против России и ее граждан.

Кроме того, глава фонда подметил, что Bloomberg замалчивает многие факты — например, издание не упомянуло, что в группировке RADA, похитившей россиян, состоит брат другого террориста-смертника Салмана Рамадана Абеди. Именно он три года назад устроил теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере.

https://twitter.com/mikebarlow2/status/1239990767730315265?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239990767730315265&ref_url=https%3A%2F%2Friafan.ru%2F1260788-malkevich-schitaet-nelepoi-popytku-bloomberg-iskazit-fakty-o-pokhishennykh-v-livii-rossiyanakh

Малькевич заявил, что Шугалея и Суэйфана террористы похитили с помощью американских спецслужб. В частности, он назвал имя Раймонда Мэттокса, который занимает должность главы службы безопасности сотрудничества американского посольства в Тунисе. К слову, некий англоговорящий человек по прозвищу "Рэй" время от времени наведывался в тюрьму "Митига" — об этом рассказывала жена Мухаммеда Треки — ливийского активиста, попавшего в тюрьму за поддержку россиян.

Также глава ФЗНЦ отметил, что владелец Bloomberg, который до недавнего времени претендовал на пост президента США, снял свою кандидатуру в пользу Джо Байдена, который активно распространяет информацию о том, что Дональд Трамп — "русский шпион".