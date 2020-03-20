40 беженцев вернулись в свои дома в Сирии

Сорок два жителя Сирии вернулись в свои дома за минувшие сутки. Они прошли через границу с Ливаном, где скрывались от войны.

Статистику приводит российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 42 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 42 человека, …из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", — написали российские военные на странице Центра по примирению в социальной сети.

Также военные проводят разминирование территории. За сутки от опасных предметов освобождено два гектара.

Ранее сообщалось, что российские военные проводят патрулирование трассы между Алеппо и Хасеке. В ходе осмотра территории они общаются с местными жителями и выявляют их потребности.