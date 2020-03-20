Грузия останавливает международное авиасообщение

Авиасообщение со всем миром прекращает Грузия. Запрет на полеты вступит в силу 21 марта.

Такое решение приняли в правительстве страны.

"С завтрашнего дня полностью будет приостановлено авиасообщение со всеми странами, останутся только рейсы грузинской авиакомпании", — заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани.

У иностранцев есть последняя возможность покинуть пределы Грузии, а у грузин — вернуться на родину.

Напомним, что сейчас в Грузии официально зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом. Граждан, у которых есть подозрение на опасное заболевание, за нарушение режима самоизоляции принудительно помещают в карантин.