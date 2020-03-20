87% больных коронавирусом в Китае выздоровели

Коронавирус сдает свои позиции в Китае. За пределами провинции Хубэй в больницах осталось всего 282 человека, которые больны коронавирусом.

Всего за время эпидемии болезнь диагностировали у 80 967 граждан Китая. Излечились от нее 71 150 человек, что составляет 87,87%. Как сообщает государственный комитет по здравоохранению КНР, в больницах провинции Хубэй лечение от коронавируса проходят 6 287 человек.

Напомним, что, по последним данным, в Италии от коронавируса скончалось уже больше людей, чем в Китае. В европейской стране от опасной болезни умерли 3405 пациентов, в южноазиатской стране — 3248 человек.