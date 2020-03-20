Российские военные пообщались с жителями Сирии

Трассу между провинциями Алеппо и Хасеке патрулируют российские военные. Протяженность участка составляет 120 км.

Как сообщили в подразделении военной полиции, во время патруля солдаты общаются с местными жителями.

"В ходе патрулирования мы проводим беседы с местными жителями с целью выявления их нужд и потребностей, проводим гуманитарные и медицинские акции", — рассказал представители военной полиции Анатолий Чалый.

Ранее сообщалось, что боевики пытались устроить против российско-турецкого патруля провокации. ЧП произошло в Идлибе.