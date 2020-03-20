США и Франция будут вместе бороться с коронавирусом

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели переговоры. Центральной темой стала ситуация с коронавирусом.

Президенты двух стран договорились о совместной борьбе с опасным заболеванием.

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили развитие событий и усилия по борьбе с коронавирусом. Лидеры двух стран договорились продолжать тесное сотрудничество, нацеленное на разрешение ситуации с пандемией и минимизацию экономического урона от неё", — сообщил в своем микроблоге заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен провести саммит G7 по видеосвязи. Встреча лидеров стран намечена на июнь.