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Саммит G7 пройдет в режиме онлайн

Мир

Переговоры лидеров стран G7 пройдут в режиме онлайн. Саммит запланирован на июнь.

Как сообщают СМИ, Дональд Трамп намерен организовать удаленную встречу по видеосвязи. Это связано с распространением в мире коронавирусной инфекции.

Согласно данным из Белого дома, американский лидер уже общался с коллегами из других стран онлайн, все прошло успешно. Опыт будет повторен в апреле и мае, а потом и на июньском саммите.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Великобритания поддержала идею Владимира Путина о проведении саммита "большой пятерки".

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