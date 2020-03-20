Переговоры лидеров стран G7 пройдут в режиме онлайн. Саммит запланирован на июнь.
Как сообщают СМИ, Дональд Трамп намерен организовать удаленную встречу по видеосвязи. Это связано с распространением в мире коронавирусной инфекции.
Согласно данным из Белого дома, американский лидер уже общался с коллегами из других стран онлайн, все прошло успешно. Опыт будет повторен в апреле и мае, а потом и на июньском саммите.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Великобритания поддержала идею Владимира Путина о проведении саммита "большой пятерки".
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.