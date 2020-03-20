Еще вчера после того как были озвучены данные статистики смертности от коронавируса, мир сочувствовал Италии, "побившей суточный рекорд Уханя".
Сегодня новый печальный рекорд: общее число погибших с начала эпидемии в Италии превысило эпидемиологическую смертность в Китае.
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Италия
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Китай
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всего погибли — 3405 человек
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всего погибли — 3248 человек
¹ данные на момент публикации материала.
На 20 марта, в мире коронавирусом заражены 244517 человек.
В России в 23 регионах зарегистрировано 199 случаев заражения.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.