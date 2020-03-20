В Италии от коронавируса уже погибло больше людей, чем в Китае

Еще вчера после того как были озвучены данные статистики смертности от коронавируса, мир сочувствовал Италии, "побившей суточный рекорд Уханя".

Сегодня новый печальный рекорд: общее число погибших с начала эпидемии в Италии превысило эпидемиологическую смертность в Китае.

Италия Китай всего погибли — 3405 человек всего погибли — 3248 человек

¹ данные на момент публикации материала.

Статистика пандемии

На 20 марта, в мире коронавирусом заражены 244517 человек.

По количеству заболевших "в лидерах":

Китай — 81193;

Италия- 41035;

Иран — 18407;

Испания — 18077;

Германия — 15250;

США — 14250;

Франция — 11010

В России в 23 регионах зарегистрировано 199 случаев заражения.